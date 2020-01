Giorgia Meloni a processo contro lo stalker: “Paura per me e mia figlia” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgia Meloni ha deposto in aula la sua testimonianza nel processo che vede imputato il suo stalker Raffaele Nugnes, arrestato a luglio 2019 a Caserta per atti persecutori nei suoi confronti. La leader di Fratelli d’Italia, parte civile, aveva appreso delle minacce dalla Digos e dalla sorella a cui l’uomo aveva inviato un video intimidatorio. L’uomo pubblicava infatti i messaggi soltanto sulla sua pagina Facebook e lei personalmente non se ne era mai accorta. Giorgia Meloni a processo contro lo stalker “Ho paura per me e per la mia bambina. Sono spesso fuori casa e leggere quelle cose mi ha gettato nella paura. Non dormo più la notte“. Così ha riferito ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Roma. Ha aggiunto di non aver mai incontrato Nugnes né alla Garbatella, quartiere dov’è nata e cresciuta, né in altri luoghi della Capitale. Non ... notizie

