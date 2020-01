Gigi Maifredi confessa: “Dopo la Juve mi sono disamorato del calcio”. E poi lancia frecciate al Bologna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ha parlato con malinconia della Juve, la più grande opportunità della sua carriera, e ha lanciato qualche frecciatina al Bologna, forse perché la ama troppo. Gigi Maifredi si è confessato al Corriere dello Sport ripercorrendo qualche tratto del suo passato da allenatore. “Gli allenatori vivono di schemi, moduli e lavoro, dimenticando la fantasia e la personalità del giocatore. Oggi c’è un allenatore determinante in Italia? sono tutti buoni ma per fare i picchi devi essere allenatore a 360 gradi. Sarri ha costruito un grande Empoli e ha fatto benissimo a Napoli, mi sarei aspettato che alla Juve avesse continuato quel percorso, ma si è adeguato al calcio di oggi, dentro il quale l’allenatore conta poco”. Eriksen e la colonia dei danesi in Italia: dal “bidone” Poulsen all’indimenticabile… Zohore “Io dovevo e volevo cambiare il modo di intendere il ... calcioweb.eu

CAVALIERIDELRE : @Gobba841 I tifosi della nuova generazione sono abituati troppo bene non sanno cosa vogliono dire i tempi bui tipo… - MauroCelestini : @gabriluraschi @CucchiRiccardo Allora La sincerità doveva farla vedere a giugno rifiutando di firmare il contratto… - paolo94894497 : RT @paolo94894497: Rivoglio Gigi Maifredi#sarri -