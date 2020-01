Ghali cambia stile e passa al total pink: dai dread agli abiti, i suoi look sono un trionfo del rosa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ghali ha cambiato stile e, dopo aver rivoluzionato il colore dei dread, passando al rosa, ha deciso di abbinare anche gli abiti ai capelli. Negli ultimi tempi il rapper sfoggia solo look total pink, apparendo più glamour che mai con soprabiti, pantaloni e camicie in tinta con la chioma. fanpage

Ghali cambia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ghali cambia