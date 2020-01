GFVip, Michele Cucuzza ammette il complotto per nominare Montovoli: “Tutto organizzato da me” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In un dialogo con Antonella Elia e Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonio Zequila ammettono un accordo per salvare il giornalista, che ha portato Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese al televoto: "Una cosa organizzata in due secondi, ci siamo parlati con gli occhi". Il pubblico chiede sanzioni per violazione del regolamento. fanpage

