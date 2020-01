Gf Vip Rita Rusic gela Adriana Volpe (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Volano parole grosse all’interno della casa del “GF Vip” tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Rita è finita al televoto e Adriana ammette di averla votata. La Rusic non la prende bene e non guarda neanche la sua coinquilina mentre parla. “Se mi guardi mentre parlo non faresti male” esclama la Volpe. “Non sono obbligata, non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi risponde Rita. Non sei la maestra. Questa cosa della maestrina a me non piace”. La Volpe ha cercato di replicare, ma non ne ha avuto il tempo, travolta dalle parole della Rusic: “Finché si scherza, io scherzo con tutti. Ma se tu mi devi fare la maestra, no falla con Magalli e non con me a rompere i cog***ni” ha concluso Rita. people24.myblog

