GF Vip, lite furiosa fra Pago e Antonio Zequila: «Mi hai rotto …» cala il gelo nella Casa [VIDEO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una furiosa lite ha surriscaldato gli animi dei concorrenti della Casa più spiata d’Italia. È risaputo ormai quanto l’argomento cibo nel reality più seguito degli ultimi tempi, sia sempre stato elemento di discussione. E se ad oggi, nella nuova edizione ‘Vip’ nessuno aveva avuto ancora da ridire sulla gestione della spesa, ecco che è bastato il prosciutto regalato da Valeria Marini a scatenare l’ira di due concorrenti. Nel live di Mediaset Extra il pubblico ha potuto seguire un acceso scontro tra Pago e Antonio Zequila. Parole grosse hanno improvvisamente preso il sopravvento e la tensione nella Casa ha coinvolto letteralmente tutti. Ma andiamo con ordine. Pago Vs Zequila: cala il gelo Nell’ultima puntata Valeria Marini è entrata nella Casa per avere un immediato confronto con alcune donne del reality. La showgirl ha pensato inoltre di lasciare in ... velvetgossip

