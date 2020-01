Gf Vip, Antonio Zequila si dichiara a Clizia Incorvaia: "Vorrei innamorarmi di nuovo" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Novella Toloni Zequila ha approfittato del momento di intimità creatosi nella sauna per dedicare parole d’affetto alla giovane siciliana, elogiandone la bellezza e l’intelligenza Cominciano ad emergere le prime sintonie tra gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Tra le più desiderate c’è sicuramente la bella influencer Clizia Incorvaia, finita nel mirino prima di Ivan Gonzalez e ora di Antonio Zequila. Mentre il pubblico la vorrebbe sempre più vicina a Paolo Ciavarro, la modella siciliana sembra aver rubato il cuore di "Er Mutanda". Nelle scorse ore, infatti, Zequila si è dichiarato a Clizia, dedicandole parole d’affetto e facendole intendere di essere innamorato. La coppia si stava concedendo una pausa relax all’interno della sauna in compagnia di Antonella Elia. Tema della discussione le delusioni d’amore. Quando la Elia ha abbandonato la sauna, lasciando soli ... ilgiornale

