GF Vip, Antonio Zequila contro Patrick: “Lo leghiamo al palo e gli lanciamo le palle” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In rete si è sollevato un vero polverone per le parole infelici che Antonio Zequila ha detto nei confronti di Patrick Pugliese. Tra le risate di Aristide Malnati e Andrea Denver, il concorrente si è sfogato della sua insofferenza verso l'ex gieffino: "Gli lanciamo le palle, lo leghiamo e chi lo prende in fronte vince 100 punti, sui denti 50 e sui genitali 40". Il pubblico chiede che vengano presi provvedimenti. Già nelle scorse settimane Antonio Zequila ha rischiato la squalifica per via di una bestemmia, poi smentita dalla produzione, e per le parole rivolte a Carlotta Maggiorana: "Ti uccido". fanpage

