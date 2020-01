GeVi Napoli, il presidente Federico Grassi: “Massimo impegno per il finale di stagione” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) GeVi Napoli, il presidente Federico Grassi: “Massimo impegno per il finale di stagione”. Biglietti in vendita per la partita con Bergamo. Il presidente della GeVi Napoli, Federico Grassi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Treviglio è stata una partita storta. Purtroppo abbiamo dovuto affrontare la trasferta senza coach Sacripanti colpito da un attacco influenzale. Per giunta dopo pochi minuti Iannuzzi ha subito un infortunio che ha stravolto il piano partita e che speriamo non sia nulla di particolarmente grave. A tutto questo si sono aggiunti un po’ di episodi strani, ma senza nulla togliere agli avversari che hanno meritato la vittoria. In questa stagione ci è sempre mancata la prova del nove che ci avrebbe permesso di puntare con decisione ai playoff, al momento obiettivo lontano. Non siamo stati caparbi a sfruttare le ... 2anews

