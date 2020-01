Gesesa aderisce alla campagna di Ambiente Mare Italia libero dalla plastica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’inquinamento di materiali plastici e microplastici rappresenta il maggior pericolo di inquinamento per i nostri mari e oceani. I tempi di biodegradabilità degli oggetti di plastica sono lunghissimi, da 100 a 1.000 anni. Il ministero dell’Ambiente nel giugno 2018, ha lanciato il Plastic Free Challange, iniziativa di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica. Gesesa ha sottoscritto proprio in questi giorni un protocollo d’intenti con AMI, l’Associazione Ambiente Mare Italia, aderendo alla campagna “Liberami dalla plastica”. L’adesione a questa campagna fa sì che Gesesa sia geolocalizzata sulla prima mappa Italiana ecosostenibile, in cui vengono geolocalizzate tutte le realtà, che come noi hanno scelto di “Liberarsi dalla plastica”. Gesesa con questo “Si” al Plastic Free si impegna a ridurre immediatamente l’uso dei prodotti ... anteprima24

