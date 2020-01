Gerry Scotti era un politico, ha un vitalizio di 1400 euro al mese: ecco come spende questa pensione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gerry Scotti: non solo radio e televisione Da una settimana Gerry Scotti è tornato sul piccolo schermo con la nuova edizione in prime time di Chi vuol essere milionario? L’artista pavese oltre ad essere uno dei conduttori più apprezzati del nostro Paese, in passato è stato anche un speaker radiofonico e addirittura ha avuto un’esperienza in politica. Un periodo della sua vita cui Virgilio non ricorda con tanto piacere. Infatti, avendo superato il minimo di permanenza all’interno del Parlamento, il padre di Edoardo continua a ricevere ancora oggi un sostanzioso vitalizio. Ma a quanto ammonta? Il passato in politica del conduttore pavese Nella sua lunga carriera artistica Gerry Scotti ha condotto numerosi programmi sia alla radio che in televisione. E proprio sul piccolo schermo è stato considerato il degno erede di Mike Bongiorno per via della conduzione di tanti quiz ... kontrokultura

QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… - QuiMediaset_it : A #ChiVuolEssereMilionario @Gerry_Scotti legge la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni… - arual812 : RT @CIAfra73: Live 29 gennaio 2020: #ChiVuolEssereMilionario, seconda puntata, con Gerry Scotti in prima serata su Canale 5 -