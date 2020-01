Germania | per Haaland clausola da 75 milioni | può liberarsi già dalla prossima estate

Germania - per Haaland clausola da 75mln : può liberarsi già dalla prossima estate : Secondo la stampa tedesca, il diciannovenne attaccante norvegese avrebbe chiesto e ottenuto di inserire una clausola da 75 milioni di euro, valida già dalla fine della stagione 2020-2021. Un dettaglio importante che permetterebbe al ragazzo di cambiare aria già a partire dal 2022 qualora arrivasse un'offerta allettante.Continua a leggere

Coronavirus - a Wuhan sbarrate le strade per evitare l’esodo. Ponte aereo per trasferire gli italiani. Primo caso in Germania - uno sospetto a Pistoia : Il bilancio aggiornato: 106 morti e oltre 4000 contagi. Le autorità cinesi hanno raccomandato ai propri connazionali di evitare i viaggio all'estero. Rinviato sine die l’inizio di scuole e università. Controlli su una turista in Toscana

I malati tedeschi lavorano nella stessa multinazionale: il primo contagiato da una collega arrivata dalla Cina ma che stava bene.

La preoccupazione è alle stelle, mentre il coronavirus continua la sua corsa, facendo costantemente salire il numero di contagi e di decessi. Attualmente, a martedì 28 gennaio, i casi confermati sono circa 4.500, mentre i decessi sono saliti a 106. La maggior parte dei contagi si registra in Cina (4.409), ma il virus è stato rintracciato anche in altri Paesi come Francia (3 persone), in Thailandia (8 ...

Virus dalla Cina - un caso in Germania «Trasmesso da persona senza sintomi» : Il malato è il manager di una multinazionale: ha preso la malattia da una collega arrivata dalla Cina ma che stava bene. Le condizioni dell’uomo ora stanno migliorando

Coronavirus - “possibile rientro aereo” per i 70 italiani in Cina. Francia e Germania attivano i piani - ma l’Oms “non raccomanda” i rimpatri : La Farnesina sta lavorando a un eventuale rientro via aereo delle decine di italiani rimasti bloccati a Wuhan: lo ha annunciato il capo dell’Unità di Crisi, Stefano Verrecchia, intervistato dal programma Unomattina, spiegando che si sta lavorando a questa ipotesi insieme al ministero della Sanità e all’Istituto Spallanzani, centro specializzato in malattie infettive. Serve comunque l’autorizzazione delle autorità cinesi: Wuhan è una città ...

La persona ricoverata in Germania per il coronavirus non è mai stata in Cina. Quindi è il primo contagio in Europa : Dopo la Francia, è in Germania che si registra il primo caso confermato di coronavirus cinese, nello stato sudorientale della Bavaria. Lo rendo noto il ministero della Salute bavarese. «Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus – ha detto un portavoce del ministero – ed è stato posto sotto controllo medico e in isolamento». Il paziente è «in buone condizioni mediche», ha aggiunto la fonte senza ulteriori ...