Genova, uomo investito e ucciso da treno a Lavagna: traffico ferroviario bloccato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Genova – La Spezia all’altezza del comune di Lavagna. La tragedia ha coinvolto un convoglio Frecciabianca ma ha mandato in tilt l’intera circolazione sulla tratta interessata con lo stop totale a tutti i treni. Tragedia sui binari nella tarda mattinata di, martedì 28 gennaio, in Liguria. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Genova – La Spezia all’altezza del comune di Lavagna, nella città metropolitana di Genova. Il dramma si è consumato poco prima delle 11.30 quando i macchinisti del convoglio hanno segnalato l’investimento e hanno fermato il convoglio. Inutili i successivi soccorsi medici per l’uomo investito che è moto praticamente sul colpo. Il personale medico del 118 non ha potuto altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’accaduto anche i ... limemagazine.eu

