Gemma Galgani salta fuori a ”La pupa e il secchione”. La figuraccia di Maestri: imbarazzo e risate (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sandra Maestri è la new entry della terza puntata del 21 gennaio delle coppie de ‘La pupa e il Secchione e viceversa’. Una secchiona in piena regola, tanto preparata in agronomia quanto assente dai social. Per lei il palcoscenico non è uno sconosciuto, perché Maestri è una rapper. Sanny MC, questo il suo nome d’arte, è in coppia con il ‘pupo Marco Sarra’, ma ha messo subito le cose in chiaro fin dalla sua entrata nel programma. Non vorrebbe mai essere una pupa, perché per lei l’ignoranza è una vera e propria malattia da combattere.



Gemma infatti è finita nel quiz del bagno di cultura fatto alla Maestri e a Marco, il pupo e la secchiona che oggi hanno dovuto abbandonare la puntata dopo aver fallito miseramente il tentativo di restare in gara: Paolo Ruffini ha chiesto alla secchiona chi fosse la donna in foto, e lei, che ovviamente di televisione conosce ... caffeinamagazine

Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: GEMMA GALGANI SCAMBIATA PER LOREDANA BERTÈ AHAHAHAHAHAHAHAHA #lapupaeilsecchione - teresyls : RT @Ri_Ghetto: GEMMA GALGANI SCAMBIATA PER LOREDANA BERTÈ AHAHAHAHAHAHAHAHA #lapupaeilsecchione - angieacida : RT @Ri_Ghetto: GEMMA GALGANI SCAMBIATA PER LOREDANA BERTÈ AHAHAHAHAHAHAHAHA #lapupaeilsecchione -