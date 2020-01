Gatka: cos’è arte marziale indiana e diffusione in Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La storia della Gatka: cos’è l’arte marziale indiana e diffusione in Italia, dove ha avuto un’espansione importante negli ultimi anni. Per Gatka intendiamo un’arte marziale indiana associata ai Sikh della regione del Punjab. Questa è inoltre estesa alle comunità Tanoli (tribù Pathan) e Gujjar residenti nelle regioni montuose del nord del Pakistan. Leggi anche –> … L'articolo Gatka: cos’è arte marziale indiana e diffusione in Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Gatka cos’è Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gatka cos’è