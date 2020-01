Furto di energia con il trucco del “magnete”: denunciato un commerciante (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Nel quadro della quotidiana attività posta in essere dalla Guardia di Finanza per il controllo economico del territorio e per il contrasto dei traffici illeciti in genere, i Baschi Verdi di Aversa hanno individuato un minimarket, ubicato in pieno centro del capoluogo normanno, il cui esercente si sottraeva fraudolentemente al pagamento dell’energia elettrica utilizzando il cosiddetto trucco del “magnete”. In particolare i militari, all’atto dell’accesso nel locale di esercizio dell’attività, hanno riscontrato la presenza di un apparecchio magnetico, collegato al contatore elettronico, particolarmente efficace nell’eludere i controlli del fornitore di energia elettrica, mediante il quale veniva alterato il funzionamento del misuratore riducendo la rendicontazione dei consumi di energia elettrica in una misura pari addirittura al 92%. Al ... anteprima24

