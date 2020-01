Friends: Courteney Cox pubblica una foto dell'ultima cena del cast prima del gran finale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Courteney Cox ha pubblicato su Instagram una foto dell'ultima cena del cast di Friends prima delle riprese dell'episodio finale. In vena di ricordi, Courteney Cox ha postato su Instagram una foto dell'ultima cena del cast di Friends prima delle riprese del gran finale. Nella foto la vediamo insieme ai colleghi Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer e Matt LeBlanc. Il gruppo è seduto intorno a un piccolo tavolo, la foto è datata 23 gennaio 2004. La seconda foto dello slideshow mostra invece un suardo ravvicinato alla copertina blu della sceneggiatura dell'episodio finale di Friends, scritto dai creatori dello show David Crane e Marta Kauffman. L'episodio in due parti è andato in onda negli USA nel maggio 2004 ... movieplayer

