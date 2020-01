Francesco Monte notizia bomba, nuovo lavoro con Jennifer Lopez (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Francesco Monte accanto a Jennifer Lopez per la campagna di Gucci e Marciano: i complimenti di colleghi e fans Francesco Monte trova lavoro con Jennifer Lopez e subito stupisce tutti. Il periodo dell’ex tronista non era stato proprio positivo ultimamente, perché era stato provato da alti e bassi. Addirittura, si era trovato anche in numerosi scandali come quello dell’Isola dei famosi. Nel corso della trasmissione Reality Tv, infatti era stato accusato di aver fatto uso di stupefacenti e quindi di aver fumato uno spinello. Un’accusa molto grave che è stata promossa da Eva Henger che aveva accusato l’ex tronista di aver portato la droga nel programma. Tutto era stato messo a tacere, ma intanto talvolta era diventato anche motivo di scherno. Ne era nato il cosiddetto canna-gate. Addirittura il rapper Sciarra aveva scritto dei versi in merito a questo episodio. ... kontrokultura

