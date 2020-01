Franceschini spinge per il proporzionale: “Bipolarismo Lega-Pd, ci siamo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Ministro per i beni e le attività culturali fa le carte alla politica italiana. “Salvini ha commesso errori e ne farà altri”, dice Franceschini. Dario Franceschini torna a parlare dello stato attuale della politica italiana. Il nostro Paese è reduce dalle elezioni in Emilia Romagna e Calabria, che hanno dato esiti molto chiari. In … L'articolo Franceschini spinge per il proporzionale: “Bipolarismo Lega-Pd, ci siamo” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

