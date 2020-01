Franceschini: fermata piazza Venezia metro C su stile del Louvre (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “La fermata della metropolitana di piazza Venezia che si sta costruendo sara’, sul modello del Louvre, una porta di accesso al Museo di Palazzo Venezia, costituito da Palazzo Venezia e dal Vittoriano e riconosciuto autonomo dall’ultima riforma”. Lo ha annunciato il ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in una conferenza stampa nella sede della stampa estera dove ha illustrato i nuovi bandi internazionali per i direttori dei muaei autononi, tra cui quello di Palazzo Venezia e Vittoriano. “È una competenza del Comune- ha aggiunto Franceschini- ma stiamo lavorando insieme”. L'articolo Franceschini: fermata piazza Venezia metro C su stile del Louvre proviene da RomaDailyNews. romadailynews

