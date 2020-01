FOTO/ Avellino, la piazza schiuma rabbia: è contestazione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Due striscioni sono apparsi nei pressi dello stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino. Nel mirino l’amministratore delegato della Sidigas Dario Scalella e il custode giudiziario Francesco Baldassarre. Nel mirino anche l’attuale dirigenza al centro di un lungo braccio di ferro. L'articolo FOTO/ Avellino, la piazza schiuma rabbia: è contestazione proviene da Anteprima24.it. anteprima24

FOTO / Sandro Abate Avellino - domani la sfida contro Lido di Ostia : Tempo di lettura: 1 minuto Avellino – Ultima sfida del 2019 per la Sandro Abate Avellino . domani sera, ore 20.45, la formazione guidata dal tecnico Marcelo Batista affronterà tra le mura amiche del PalaCercola il Todis Lido di Ostia Futsal. Match va Lido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5. Nel pomeriggio odierno la canonica rifinitura della vigilia, Abate e soci, si sono ritrovati al ...

FOTO/ Gli alunni di Avellino addobbano l’albero della Prefettura : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Durante la mattinata di oggi 18 dicembre, presso il Palazzo di Governo, Il Prefetto sua Eccellenza Paola Spena, ed una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Avellino hanno incontrato gli alunni di alcune scuole della città, tra cui il 5° Circolo Palatucci , il 6° Circolo Perna-Dante, il 2° Circolo di via Roma ed il Convitto Pietro Colletta, per un momento di auguri in vista delle festività Natalizie. ...

