Forza Italia apre a Renzi: “Un governo di centrodestra si potrebbe fare subito” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Forza Italia ha proposto a Matteo Renzi di formare un nuovo governo insieme al centrodestra unito. “A livello programmatico – sostiene infatti Brunetta – con Italia Viva c’è quasi perfetta coincidenza, in economia, politica estera e in molto altro”. “Un nuovo governo di centrodestra – quindi – si potrebbe fare subito, anche domani“. L’unico intralcio è la decisione del leader di Italia Viva: “Basta che Matteo Renzi si decida e faccia un governo con noi, nel centrodestra unito”. Forza Italia apre a Matteo Renzi Le coincidenze nelle idee e nei programmi di Italia Viva di Matteo Renzi e Forza Italia ci sono: secondo Brunetta, quindi, si potrebbe formare un nuovo esecutivo. D’altronde, prendendo il caso prescrizione, Renzi ha già confessato che voterà insieme al centrodestra. Secondo il deputato forzista, dunque, il ... notizie

