Fortnite Cash Cup, svelati i guadagni dei giocatori durante l'evento (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I giocatori professionisti di Fortnite all'inizio dell'anno sono stati impegnati nella Cash Cup, una competizione in cui vengono premiati i giocatori che partecipano nella modalità solo in cui si guadagnano premi più piccoli ma più frequentemente.L'allenatore e analista Fortnite Arcane ha raccolto le statistiche sulle prestazioni della Cash Cup e consegnato i migliori guadagni dalle due regioni più prestigiose: NA-East ed EU. Iniziamo con NA-East, il cui primo posto se lo aggiudica Dominick 'UnknownxArmy' Green con un guadagno di 35.000 dollari. Dopo Unknown, ci sono molti altri nomi popolari come Khanada, Aspect e Scoped insieme a due giocatori, MRKN Av e Marzz OW. A completare l'elenco abbiamo il campione della Coppa del mondo Bugha e thwifo.Per quanto riguarda l'Europa, il primo posto viene assegnato a Benjyfishy che ha guadagnato 52.350 dollari. Altri professionisti di alto livello ... eurogamer

