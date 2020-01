Fmi: l’Italia ha conti sotto controllo ma in crescita è fanalino coda in Europa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) conti pubblici sotto controllo ma crescita economica a rilento in Italia, con le previsioni più basse di tutta l'Unione europea che rendono il Paese maggiormente esposto ai rischi di eventuali shock negativi, visto l'elevato debito pubblico. Per questo, nel rapporto conclusivo della missione annuale nella Penisola, gli ispettori del Fondo monetario internazionale raccomandano da un lato un "un ampio pacchetto di riforme per rilanciare crescita e resilienza" dell'economia. Dall'altro una strategia di risanamento che sia "credibile" sul medio termine. Il documento, che dovrà essere discusso dal direttorio del Fondo a metà marzo, pronostica un più 0,5% del Pil nel 2020 e una crescita dello 0,6%-0,7% negli anni successivi, in linea con le cifre fornite lo scorso 20 gennaio durante il Wef a Davos. "Queste previsioni sono le più basse nell'Ue - scrivono gli ispettori - a riflesso del debole ... ilfogliettone

Fmi sull’Italia : pensioni anticipate sì - ma assegno più leggero : Dal reddito di cittadinanza alle pensioni la nuova analisi sull'Italia del Fondo monetario internazionale affronta tutti i temi di stretta attualità della politica economica

Fmi : per l’Italia (più 0 - 5%) segnali di crescita nel 2020 : Nell'aggiornamento del World Economic Outlook, il Fmi conferma la stima 2020 per l'Italia ma lima al ribasso quella per il 2021 a +0,7%, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime di ottobre

Davos - Fmi rivede le stime dell’Italia : +0 - 5 per cento nel 2020 : Il summit Davos 2020 si apre con le stime della Fmi. Il Fondo ha ipotizzato una crescita del +0,5% nel 2020. Revisione al ribasso del Pil mondiale. Davos (SVIZZERA) – Alla vigilia del Davos 2020, il Fondo monetario internazionale ha aggiornato il World Economic Outlook. Una revisione dei dati che consentirà a tutti i presenti di poter discutere sulle modifiche da fare per rilanciare l’economia (e non solo). E le nuove cifre ...

a_silvestrini : RT @gspazianitesta: Il Fondo monetario internazionale vorrebbe che l'Italia aumentasse ancora le tasse sugli immobili. 22 miliardi l'anno… - CarmelinaCarmi : RT @RaiNews: 'L'Italia è il Paese con le più basse previsioni di crescita di tutta l'Unione' afferma il Fondo monetario internazionale che… - RaiNews : 'L'Italia è il Paese con le più basse previsioni di crescita di tutta l'Unione' afferma il Fondo monetario internaz… -