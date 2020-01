Florenzi Valencia, il giocatore verso la Spagna: 15 milioni alla Roma (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Florenzi Valencia, trattativa sempre più nel vivo. Il giocatore dà l’ok per il trasferimento: operazione da 15 milioni di euro Sempre più concreta la separazione tra Alessandro Florenzi e la Roma. La trattativa col Valencia è nel vivo e, presto, potrebbe concludersi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro in favore dei giallorossi. Secondo Il Corriere dello Sport, l’esterno avrebbe dato il suo assenso al trasferimento. I giallorossi, per il via libera definitivo, premono per un obbligo di riscatto a condizioni agevoli. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, il #Valencia pensa a #Florenzi - DiMarzio : #ASRoma e #Florenzi, la decisione. Le ultime sulla trattativa con il #Valencia - DiMarzio : #Calciomercato #ASRoma | #Florenzi-#Valencia, si continua a trattare: nodo è la formula -