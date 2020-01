Florenzi lascia la Roma, il commento di Walter Sabatini: “E’ come se in città restasse solo la periferia” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Separazione in vista tra Alessandro Florenzi e la Roma. Almeno per sei mesi. L’esterno giallorosso sta infatti per passare al Valencia in prestito. Una notizia che fa rumore visto che Florenzi è stato capitano e uomo simbolo nelle ultime stagioni, dopo l’addio di due bandiere come Totti e De Rossi. A commentare l’addio di Florenzi alla Roma è stato Walter Sabatini che, ai microfoni di Sky Sport, ha usato delle metafore particolarmente azzeccate per descrivere lo stato d’animo dei tifosi , contestando (nemmeno troppo velatamente) la decisione dei vertici giallorossi. Roma, De Rossi ultrà in curva: “alla mamma del laziale… je piace er sesso orale” VIDEO “Quando si perdono giocatori così è come se di Roma restasse solo la periferia, senza nulla togliere alla periferia. Questi giocatori sono il cuore pulsante di Roma, come il Colosseo, i Fori ... calcioweb.eu

