Fiorentina | Iachini | «Abbiamo fatto una buona gara | mi è piaciuto lo spirito» – VIDEO

Iachini : «Preso gol nel momento migliore». Commisso : «Qualcosa manca alla Fiorentina» : L'allenatore: «Abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, con Vlahovic abbiamo avuto la palla per il vantaggio ma non siamo stati bravi a concretizzarla, poi nel nostro momento migliore Barella ha segnato un eurogol»

Fiorentina - Vlahovic : «Con Iachini più aggressivi. Obiettivo Coppa Italia» : Dusan Vlahovic suona la carica in casa della Fiorentina prima del match di Coppa Italia contro l’Inter: le parole dell’attaccante Interpellato da Rai Sport, Dusan Vlahovic ha sottolineato quanto la Fiorentina desideri passare il turno di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco le sue parole. «Stasera sarà una partita importante, dobbiamo dare tutto e fare del nostro meglio. E’ sempre un grande piacere venire a giocare qui a ...

Fiorentina - Iachini : «Castrovilli non ricordava dove fosse. Perso serenità dopo il rigore» : Ecco le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Iachini dopo il pareggio a reti inviolate fra Fiorentina e Genoa Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari casalingo contro il Genoa. Ecco le sue considerazioni sulla gara. «Le condizioni di Castrovilli? E’ andato a fare accertamenti. Non so cos’abbia. Non ricordava dove fosse, è uscito e verificheremo. Speriamo non sia nulla. Oggi è ...

Fiorentina-Genoa - i convocati di Iachini : out Boateng : Giuseppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Genoa Giuseppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro il Genoa. Rimane ancora fuori Kevin Prince Boateng, oltre a Dalbert out per squalifica. Ecco la lista completa in vista della sfida di domani: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano Difensori: Caceres, Ceccherini, Lirola, Milenkovic, ...

Fiorentina - Cutrone : «Dimostrato di essere un bel gruppo. Iachini…» : Fiorentina, Cutrone commenta le sue prime settimane in viola: «Mi sto trovando benissimo. Con le ultime gare abbiamo dimostrato tanto» Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali social della società viola all’interno del programma Team Talk. Ecco le parole dell’ultimo acquisto toscano: «Mi sto trovando benissimo, la squadra è fantastica e la città bellissima. Sarà veramente bello viverci. Nel tempo libero ...

Fiorentina - Benassi promette : «Voglio stare qui a lungo. Con Iachini feeling immediato» : Marco Benassi ha rilasciato una lunga intervista alla Nazione parlando del suo futuro e dell’arrivo di Iachini Marco Benassi ha parlato al quotidiano La Nazione, toccando diversi argomenti caldi in casa Fiorentina. Queste le parole del centrocampista. Iachini – «E’ anche vero che con Montella ho visto poco il campo e ho avuto anche io poco modo di capire se rientravo nel suo sistema di gioco .Una cosa è sicura, con il mister nuovo ...

Calciomercato Fiorentina - Iachini insiste per Juan Jesus. La situazione : Calciomercato Fiorentina: la difesa a 3 di Beppe Iachini necessita di un difensore mancino. Il prescelto sarebbe Juan Jesus della Roma La Fiorentina continua a lavorare per puntellare la squadra: sono due i nomi nel mirino della dirigenza viola, uno per la difesa ed uno per il centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un difensore di piede sinistro, per la difesa a 3 di Iachini. Continuano i ...

Fiorentina - Iachini : «Ecco quando rientra Ribery. Sul mercato…» : Fiorentina, Beppe Iachini svela le condizioni di Franck Ribery e il suo ritorno in campo: il punto anche sul mercato Franck Ribery manca tanto a questa Fiorentina, nonostante le vittorie. Lo aspetta Beppe Iachini, che è intervenuto ai microfoni di Radio 1, nel corso del programma “Radio Anch’io Sport”. RIBERY – «Sta cercando di recuperare dal brutto infortunio alla caviglia. È sempre molto partecipe con il gruppo, e ...

Fiorentina - Iachini aspetta Ribery : “Sta recuperando dal brutto infortunio” : A poche ore dalla vittoria di Napoli, il mister marchigiano ha parlato del momento della squadra, del mercato e del ritorno dell'attaccante francese: ":a sua presenza è importante sul piano morale e della personalità. Sta lavorando con i fisioterapisti. Tempistica? Non so, penso ci vorranno ancora 45 giorni affinché possa scendere in campo".Continua a leggere

Beppe Iachini - il sottovalutato di successo che rilancia la Fiorentina all’italiana : Senza il gol di Orsolini al 94' della gara d'esordio, Iachini avrebbe chiuso il suo primo mese alla Fiorentina con 4 vittorie in altrettante gare (compreso il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni dell'Atalanta). Ora il tecnico cerca il salto di qualità che gli regalerebbe anche maggiore considerazione nell'ambiente.Continua a leggere

Fiorentina dopo Napoli - Vlahovic capocannoniere : «E’ bello giocare con Iachini» : Si è scoperto capocannoniere per caso, Dusan Vlahovic, con soli quattro gol: due nella disastrosa partita di Cagliari, uno nel pareggio agguantato in extremis contro l'Inter e uno a Napoli, nella bella e imprevista vittoria di ieri sera, sabato 18 gennaio

Fiorentina rinata con Iachini : la reazione di tecnico e calciatori al triplice fischio [VIDEO] : La Fiorentina è rinata dopo il ribaltone in panchina. Il club viola ha perso tempo (e punti) con Vincenzo Montella in panchina, non ci sono stati mai dubbi su una squadra costruita bene in estate e puntellata anche nel mercato di gennaio, adesso può contare su un allenatore esperto e di categoria ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, Iachini ha cambiato volto alla squadra. Terzo risultato utile conscutivo e seconda vittoria di fila ...

Moggi : mentre De Laurentiis compra - alla Fiorentina è bastato mettere Iachini al posto di Montella : Su Libero, Luciano Moggi scrive dell’anticipo di campionato andato in scena ieri. E anche della sconfitta del Napoli al San Paolo contro la Fiorentina. “Il Napoli intanto è allo sbando, perde anche con la Fiorentina: non un contrasto vinto, non un’alternativa al (poco) gioco e un atteggiamento dei giocatori che forse denota pure scarso impegno. mentre De Laurentiis compra e cerca rinforzi, alla Fiorentina è bastato mettere Iachini al ...