Fiorentina, chiesto Criscito al Genoa: la situazione (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Fiorentina è a caccia di rinforzi in difesa: duello tra Igor della Spal e Criscito del Genoa. La situazione La Fiorentina è scatenata sul mercato. Il presidente Rocco Commisso vorrebbe rinforzare la squadra di Beppe Iachini in vista della seconda parte di stagione e del prossimo campionato. Come riportato da Sky Sport, i viola stanno valutando i profili di Igor della Spal e Domenico Criscito del Genoa. Il rossoblù è l’ultima idea della Fiorentina per la difesa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

