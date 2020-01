Fiorentina, Castrovilli si allena: la sua presenza con la Juventus è però in dubbio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo i problemi accusati in Fiorentina-Genoa, che lo avevano costretto al ricovero in ospedale, Gaetano Castrovilli sta meglio ed è tornato nel centro sportivo viola. Assente in Coppa Italia contro l'Inter, il centrocampista difficilmente sarà disponibile per il big match dello Stadium contro i campioni d'Italia. fanpage

acffiorentina : La Fiorentina comunica che Gaetano Castrovilli ha lasciato l’ospedale di Careggi. Il calciatore sta bene e domani… - acffiorentina : Castrovilli irreale contro il Napoli ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - Boboj29 : Non giochera' Castrovilli ,nella partita contro il Genoa ha accusato uno strano dolore come giramento di testa e co… -