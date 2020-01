Fiorentina, Benassi: «Obiettivo stagionale? Ragioniamo partita dopo partita» – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il centrocampista della Fiorentina Benassi ha analizzato in zona mista la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter – VIDEO La Fiorentina ha salutato la Coppa Italia dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte, capace di strappare il pass per le semifinali grazie alle reti di Antonio Candreva e Nicolò Barella. A commentare la prestazione dei viola in zona mista è stato Marco Benassi, che non ha voluto fissare gli obiettivi stagionali della squadra allenata da Beppe Iachini: «Ragioniamo partita dopo partita». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

