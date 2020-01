Festival di Sanremo 2020, diventato virale l’hastag per boicottarlo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le polemiche sul Festival di Sanremo, a meno di una settimana dalla messa in onda, non si placano. Nelle ultime ore, poi, è nato l’hashtag #IoNonGuardoSanremo che, in maniera sorprendente forse anche per chi l’ha lanciato, è diventato virale. Un hashtag nato per invitare i telespettatori a boicottare il tanto discusso Festival di Sanremo di Amadeus. Festival di Sanremo 2020, lo scivolone di Amadeus Quasi due settimane sono trascorse dal terribile scivolone di Amadeus in occasione della conferenza stampa per il Festival di Sanremo. Il conduttore della prossima edizione, infatti, ha esclamato “È stata una scommessa. L’ho scelta perché, oltre ad essere bellissima, è capace di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. Una frase infelice che sminuisce il ruolo delle donne in questa manifestazione e riferita a Francesca Sofia Novello, fidanzata di ... kontrokultura

