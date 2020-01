Festina lente: il sentiero stretto di Conte per garantirsi il futuro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma. Da un lato c’è la necessità della cautela, per non destabilizzare i già precari equilibri di un M5s allo sbando; dall’altro, a suggerirgli la risolutezza, ci sono l’attivismo di Matteo Renzi e l’ansia di un Pd che sempre più intende affidare a lui la responsabilità di far girare il motore dell ilfoglio

moenia_mundi : Illustrissimo presidente, giacché avete voi battuto il #Truce villano per mano del #Bonaccini renziano, potreste or… - clintmarsh : ?? FESTINA LENTE ?? #peculiarparish #festinalente @ Filoli - Festina_Lente_B : RT @columna_yitana: UNO DI NOI -