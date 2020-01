Federico II: Bere in maniera consapevole, intesa tra museo del vino e Cattedra Unesco sulla salute (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bere consapevole. Un patto tra il Mavv Wine Art Museum (museo dell’Arte del vino e della Vite) e la Cattedra Unesco sull’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Dobbiamo coniugare l’educazione alla salute con la consapevolezza dei danni provocati dall’alcool. In tal senso la conoscenza, come sempre è la strada migliore. Di qui il protocollo d’intesa tra le due istituzioni allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e valorizzare un patrimonio bimillenario della nostra storia”, ha commentato Annamaria Colao, coordinatore della Cattedra Unesco sull’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Il Mavv Wine Art Museum vuole far conoscere il mondo del vino come patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico del territorio, dedicando la sua ... ildenaro

Federico Bere Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Federico Bere