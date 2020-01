Federculture: Campania, crescita record dei visitatori dei musei. Ma si legge molto meno che al Nord (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Campania è la regione italiana che investe di più nella tutela e nella valorizzazione di beni ed attività culturali, e che registra il più alto incremento di visitatori nei musei statali. È quanto emerge dal XV Rapporto annuale “Impresa Cultura” di Federculture, presentato oggi al Real Sito di Carditello. “La Campania – dichiara Claudio Bocci, direttore Federculture – si conferma capofila delle regioni del Mezzogiorno che, in genere, hanno performance meno brillanti delle regioni del centro-nord. Particolarmente preoccupante i dati della lettura, negativi in tutta Italia, che in Campania assumono livelli drammatici: solo un cittadino su quattro legge almeno un libro l’anno. Più confortanti i dati dei visitatori dei musei, che mostrano segni di rilevante crescita, dovuti all’aumento del turismo nella città di Napoli e agli effetti della ... ildenaro

Quasimezzogiorn : #Federculture, la #Campania è la prima regione per investimenti in #cultura - Caprinotizie : La Campania é la prima regione italiana per investimenti in cultura, XV Rapporto di Federculture #campania #cultura… - ViviCampania : XV Rapporto Federculture, Campania prima Regione italiana per investimenti in cultura - -