Fare la guerra fa male anche al pianeta

di Simone Martuscelli Milleottocentoventidue miliardi di dollari. Una cifra spaventosa che, se riutilizzata in maniera appropriata, potrebbe rappresentare la chiave di volta per tantissime questioni del nostro tempo. Invece, si tratta semplicemente della spesa militare mondiale nel 2018, resa nota dal Sipri di Stoccolma in un report di aprile. Questa cifra rappresenta circa il 2,1% del Pil mondiale, con valori però molto differenti da stato a stato: solo i 29 paesi Nato spendono 1036 miliardi di dollari per la difesa, il 57% del computo globale. Nello specifico, l'Italia ha speso nel 2018 circa 27,8 miliardi di dollari: una cifra sicuramente molto importante, ma ancora molto lontana dalla soglia del 2% di Pil richiesta dagli Stati Uniti a tutti i membri del Patto Atlantico entro il 2024. E proprio questo è stato uno dei temi più dibattuti al vertice Nato di Londra. Nelle conclusioni del ...

