Fabrizio Masia arma segreta di Bonaccini in Emilia Romagna. Così ha guidato la campagna contro Salvini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il doppio asso Masia-Fishman per salvare la poltrona a Stefano Bonaccini. Il Pd, in Emilia Romagna, ha messo in campo i guru: Fabrizio Masia, sondaggista di Emg Acqua, e Daniel Fishman, spin doctor americano di Consenso responsabile della campagna mediatica del governatore uscente e riconfermato. È liberoquotidiano

GIUSEPPETRILLO : RT @Libero_official: 'Alla #Lega sono mancati i voti dei giovani e di #ForzaItalia, il ruolo delle #Sardine': l'analisi del voto in #Emilia… - simo26110561 : RT @Libero_official: 'Alla #Lega sono mancati i voti dei giovani e di #ForzaItalia, il ruolo delle #Sardine': l'analisi del voto in #Emilia… - ricatti88 : RT @Libero_official: 'Alla #Lega sono mancati i voti dei giovani e di #ForzaItalia, il ruolo delle #Sardine': l'analisi del voto in #Emilia… -