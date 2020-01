F1, la Mercedes accende il motore della nuova W11, in vista della presentazione del 14 febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’obiettivo è chiaro: continuare a vincere. La Mercedes è pronta per una nuova sfida nel Mondiale 2020 di F1. Dopo aver ottenuto negli ultimi sei anni sei titoli piloti e altrettanti titoli costruttori, il target è quello di allungare la propria striscia vincente. Il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, la nuova W11 sarà presentata e gli occhi degli addetti ai lavori saranno tutti per la nuova “creatura” del team di Brackley. Occhi pronti a spalancarsi, ma orecchie che già devono essere predisposte all’ascolto attento. Sì perché la scuderia anglo-tedesca ha diffuso sui propri canali social il video dell’accensione della nuova power unit che equipaggerà le due monoposto del britannico (campione del mondo) Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Stando alle indiscrezioni, i tecnici delle Frecce d’Argento hanno lavorato alacremente per ... oasport

