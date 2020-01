F1, Helmut Marko: “Hamilton chiede 55 milioni di euro? Solo la Ferrari glieli può dare, non la Mercedes” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lewis Hamilton avrebbe chiesto 55 milioni di euro all’anno alla Mercedes per rinnovare il contratto che scade al termine del 2020. I rumors si sono inseguiti nelle ultime ore, il sei volte Campione del Mondo vorrebbe una cifra davvero mostruosa che lo renderebbe il pilota più ricco della storia della F1 ma la scuderia anglo-tedesca potrebbe non volersi spingere a tanto: si tratterebbe di un assegno molto elevato anche per il team che sta dominando la categoria regina dell’automobilismo. La Ferrari starebbe corteggiando il britannico già da tempo e potrebbe offrirgli un sedile a partire dal 2021 anche se l’operazione è particolarmente difficile per motivi tecnici, sportivi (può convivere con Charles Leclerc?) e naturalmente anche economici. In merito a questa vicenda è intervenuto anche Helmut Marko, consigliere esecutivo di Red Bull, in un’intervista concessa ad ... oasport

