Ex mercato del pesce a Genova, si cambia. «Struttura ricettiva per il turismo» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Svolta a Tursi: no a un Centro per l’impiego. Spazi dati in concessione a privati Balleari: affidato con un bando, chi vincerà dovrà investire nella riStrutturazione ilsecoloxix

Gazzetta_it : #Eriksen, una mossa alla #CR7 che farà bene a tutta la #Serie A: aumenta l'appeal del calcio italiano… - Sport_Mediaset : #Fiorentina, trattativa last minute: incontro per #Paquetà. I Viola vogliono il brasiliano del #Milan: prestito con… - francescoseghez : 10) In sintesi: dati brutti che mostrano un forte calo degli occupati, soprattutto permanenti e autonomi. I dati ec… -