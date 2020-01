Ex calciatore di Serie A truffato per un milione di euro: tre condannati [NOME e DETTAGLI] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Incredibile episodio che si è verificato nelle ultime ore e che riguarda anche il mondo del calcio. Nel DETTAGLIo due fratelli Alessio e Filippo Paoli, sono stati condannati assieme ad un funzionario di banca, Stefano Magnani, per concorso in truffa aggravata nei confronti dell’ex calciatore Alessandro Gamberini, la condanna è stata di 18 mesi di reclusione e dovranno risarcire l’ex calciatore. Il difensore che ha indassato le maglie di Bologna, Verona, Fiorentina, Napoli, Genoa e Chievo aveva presentato una denuncia nel 2014, la truffa riguarderebbe alcuni amici che gli avrebbero prospettato un investimento nelle loro attività imprenditoriali convincendolo a firmare una fideiussione da un milione di euro. LEGGI ANCHE –> Notizie del giorno – Due squadre a rischio retrocessione, follia al Mantova, allarme alla Juventus Successivamente le ditte sono però ... calcioweb.eu

