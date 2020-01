Europarlamento: lungo applauso e ovazione in piedi per la senatrice a vita Segre (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un lungo applauso e un’ovazione in piedi di tutto l’Europarlamento ha accompagnato la conclusione del discorso che la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta e testimone della Shoah, ha tenuto all’assemblea plenaria di Strasburgo in occasione dei 75 anni della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. “Sono qui per dare un messaggio di speranza” ha detto la senatrice a vita. “Io porto sempre un messaggio di speranza: perché da nonna non posso che portare un messaggio di speranza per i miei nipoti veri e per quelli ideali e per i ragazzi nel mondo”. L'articolo Europarlamento: lungo applauso e ovazione in piedi per la senatrice a vita Segre proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

