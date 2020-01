Ermini: entro poche settimane speriamo di avere nuovo procuratore a Roma (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “A Roma speriamo entro poche settimane di avere il nuovo procuratore”. Lo ha detto il vice presidente del Csm, David Ermini, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000. “Roma- ha spiegato Ermini- e’ un ufficio molto importante per questo la commissione propone dei nomi che poi vanno al plenum. Nel periodo tra la commissione e il plenum vengono scritti i profili dei magistrati su cui il plenum dovra’ poi decidere. Il fatto che ci sia bisogno di un tempo superiore, perche’ sono tutti magistrati di altissimo livello, e che si perda del tempo nella descrizione dei profili non mi scandalizza. Mi sarei scandalizzato di piu’ se si fossero fatte le nomine a pacchetto. Ma questo non e’ avvenuto ed e’ un fatto importante” Ermini ha poi affrontato anche la questione della riforma della prescrizione: ... romadailynews

