Erica Piamonte Instagram, solo una pelliccia poggiata sul decolleté: «Straordinaria!» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nuovo giorno, nuovo scatto sull’account Instagram di Erica Piamonte: ciò che resta immutato è l’entusiasmo dei followers che numerosi non smettono di seguirla e ammirarne l’avvenenza. Un esercito di oltre 365 mila utenti affascinati dalle forme e dal temperamento piuttosto impulsivo della trentunenne toscana. È lei stessa a sottolineare, proprio sotto l’ultima immagine, il caratterino non proprio docile che la caratterizza e che l’ha portata nel tempo ad essere ciò che oggi conosciamo. “A volte – scrive nel post più recente – penso che alla fine devo ringraziare il mio carattere di m* per tutta la selezione naturale che ho fatto nel tempo”. Erica Piamonte Instagram, mise studiate in ogni dettaglio Creatura dell’ultimo Grande Fratello, Erica si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo e pare proprio intenzionata a fare sul serio. Le storie apparse di recente sul suo profilo ... urbanpost

chaneIbecker : perché erica piamonte è così figa - xlightsofhope : RT @AndreSannaPau: Ancora con sta regola del 'ha già fatto un televoto'. Ribadisco: Erica Piamonte era in nomination TUTTE LE SETTIMANE. È… - AndreSannaPau : Ancora con sta regola del 'ha già fatto un televoto'. Ribadisco: Erica Piamonte era in nomination TUTTE LE SETTIMA… -