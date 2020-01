Emre Can al Borussia Dortmund | oggi la fumata bianca | ecco l’incasso reale dei bianconeri

Calciomercato Juventus - su Emre Can non c’è solo il Borussia : Calciomercato Juventus, su Emre Can non c’è solo il Borussia: gli scenari a tre giorni dalla chiusura della sessione Emre Can, a tre giorni dalla chiusura della sessione invernale del mercato, resta con la valigia in mano. Il centrocampista tedesco, ai margini del progetto tecnico di Sarri, è infatti pronto a ripartire dalla Bundesliga, anche se tra Juventus e Borussia Dortmund va ancora trovata un’intesa. Come riportato da Tuttosport, ...

Emre Can Borussia Dortmund : perché aiuterebbe molto Favre : Emre Can potrebbe diventare un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il tedesco aumenterebbe la solidità difensiva di Favre Emre Can pare sempre più vicino al Borussia Dortmund, squadra che dopo l’arrivo di Haaland sta riprendendo a vincere con costanza. Pare difficile immaginarsi l’ex Liverpool a centrocampo: una coppia con Witsel sarebbe ridondante. Al contrario, Emre Can potrebbe avere parecchio senso come terzo di difesa, ...

Calciomercato Juventus - Emre Can ha detto sì : Paratici fa cassa - plusvalenza record! : Calciomercato Juventus- Emre Can si prepara a dire addio alla Juventus per abbracciare il nuovo capitolo Borussia Dortmund. Un amore mai nato con Sarri e pronto ad essere interrotto in maniera immediata già nel corso delle prossime ore. Come rivelato da “Sportmediaset“, il centrocampista tedesco sarebbe ormai pronto a sposare i colori del Borussia Dortmund per una cifra totale da circa 23 milioni di euro, cifra di totale plusvalenza ...

Calciomercato 28 gennaio : Eriksen-Inter - oggi l’ufficialità. Emre Can al Borussia - accordo imminente. Cagliari-Pjaca - si chiude. Napoli - bivio Petagna-Pinamonti. Roma - Florenzi al Valencia : Calciomercato 28 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 28 gennaio. Affari e potenziali colpi di scena a 3 giorni dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di Calciomercato. INTER– oggi arriverà l’ufficialità di Eriksen. Visite mediche eseguite nella giornata di ieri e primo saluto ai tifosi. I nerazzurri valuteranno con estrema calma anche il […] L'articolo Calciomercato 28 gennaio: Eriksen-Inter, oggi ...

Calciomercato Juventus : De Sciglio - Emre Can - Bernardeschi e i tre possibili scambi : Le ultime notizie sulle trattative raccontano dei movimenti della Juventus, al lavoro su più fronti per provare a sfruttare le proverbiali "opportunità". Sono tre in particolare le situazioni calde in casa Juve: la prima è quella relativa allo scambio De Sciglio-Kurzawa con il Psg, la seconda invece riguarda la sempre più probabile uscita di Emre Can (che potrebbe essere coinvolto in un altro scambio, con Rakitic del Barça). La terza e ultima è ...

Calciomercato 27 gennaio - Juventus - Emre Can al Borussia : ecco chi lo sostituirà. Milan - Suso-Siviglia : ci siamo! Inter - oggi arriva Eriksen : Calciomercato 27 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 27 gennaio. Affari, colpi di scena e potenziali indiscrezioni di mercato a circa 6 giorni dalla chiusura delle operazioni. Juventus– Nonostante le smentite di Paratici, in caso di addio ad Emre Can, la Juventus potrebbe valutare un degno sostituto. Rakitic resta un obiettivo reale e […] L'articolo Calciomercato 27 gennaio, Juventus, Emre Can al Borussia: ecco chi lo ...

Emre Can Juventus - Paratici conferma tutto : incasso record e novità sul sostituto! : Emre CAN Juventus- Secondo quanto evidenziato da Fabio Paratici poco prima del calcio d’inizio della sfida tra Napoli-Juventus, ai microfoni di “Sky“, Emre Can sarebbe ormai pronto a dire addio ai colori bianconeri. Pochi giorni prima della definitiva fumata bianca con il Borussia Dortmund. Il direttore sportivo bianconero non ha smentito la possibile cessione imminente del centrocampista tedesco, aprendo, di fatto, ad un ...

Paratici : «Kurzawa un’opportunità. Emre Can? Se va via non sarà sostituito» : Fabio Paratici ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Juventus. Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Napoli-Juve. Queste le parole del dirigente bianconero sul mercato. KURZAWA – «Nel calciomercato nascono delle opportunità. Come quella dello scambio col PSG tra De Sciglio e Kurzawa, vedremo nei prossimi giorni». INTER – «Abbiamo vissuto una giornata come sempre quando ...

Emre Can Juventus - non convocato : addio imminente? Ecco la verità : Emre CAN Juventus – Chiaro indizio di mercato o semplice influenza? Ieri la Juventus ha consegnato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli e non ci sono due giocatori proprio al centro delle trattative: si tratta di Emre Can e Mattia De Sciglio. Il terzino come ormai risaputo e riportato anche da Juvedipendenza.net già in precedenza, è in trattativa serrata col PSG. Trattativa che porterà in bianconero Kurzawa. Mentre per il ...

Calciomercato 24 gennaio : Inter-Eriksen - martedì le visite mediche. Juve - si sblocca Emre Can. Parma vigile su Esposito. Pjaca al Cagliari : attesa l’ufficialità : Calciomercato 24 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi 24 gennaio. Affari potenziali colpi di scena per quel che riguarda la finestra di mercato invernale. INTER– martedì potrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale di Eriksen in nerazzurro. Accordo ormai in dirittura d’arrivo. Si lavora anche sul possibile scambio Politano-Llorente, sono attese novità nel corso delle […] L'articolo Calciomercato 24 gennaio: ...

Napoli-Juventus : Sarri non convoca Emre Can : Dopo la seduta di allenamento pomeridiana l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha scelto i convocati per la sfida di domani sera al San Paolo contro il Napoli. Non sarà della partita Emre Can nonostante il calciatore non abbia accusato alcun infortunio. Assente anche De Sciglio Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Coccolo Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Rabiot, ...

Napoli Juve - ecco i convocati di Sarri : fuori De Sciglio e Emre Can : convocati Juve per il Napoli: due assenti per Sarri al San Paolo in vista della sfida valida per la 21ª giornata di Serie A Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati per la difficile trasferta di domani sera contro il Napoli al San Paolo. Rimangono fuori dall’elenco Mattia De Sciglio (ormai a un passo dal PSG e infortunato) ed Emre Can (influenzato). L’elenco dei convocati 1. Szczesny 4. De Ligt 5. Pjanic 7. Ronaldo 8. ...

Juventus - Emre Can e De Sciglio esclusi dai convocati per il Napoli : indizio di mercato : Ci sono due assenze che fanno rumore in Napoli-Juventus. Maurizio Sarri non ha inserito nella lista dei convocati per il big match in programma domenica sera al San Paolo Emre Can e Mattia De Sciglio. Entrambi i calciatori sono al centro di insistenti voci di mercato relative ad un possibile addio a gennaio: se il primo piace al Borussia Dortmund e al Bayern, il secondo potrebbe finire al Psg in uno scambio con Kurzawa.Continua a leggere

