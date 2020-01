Elisa e Andrea Denver, parla la fidanzata Anna Wolf: “Questa storia non finisce qui, ho bisogno di affrontarlo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Anna Wolf infastidita dall’atteggiamento di Andrea Denver con Elisa De Panicis, ecco cosa ha detto la fidanzata del gieffino Ad attirare l’attenzione del gossip Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Intervistata dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 29 gennaio, Anna ha chiaramente detto che l’attenggiamento del fidanzato con l’ex gieffina Elisa De Panicis l’ha infastidita non poco e le ha fatto venire molti dubbi. In merito al rapporto tra Andrea ed Elisa la Wolf ha detto: “Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici“. Elisa nella casa più spiata d’Italia aveva fatto sapere che Andrea le aveva chiesto di andare da lui in albergo poco prima del Grande Fratello Vip. In merito a ciò ... nonsolo.tv

