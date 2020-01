Elezioni suppletive Roma, il comunista Marco Rizzo: “Sfido Gualtieri simbolo dei poteri forti” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il segretario del Partito comunista Marco Rizzo ha scelto di correre alle prossime Elezioni suppletive del 1 marzo a Roma, con l'obiettivo di sfidare il favorito, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Lui è l'uomo dell'Unione Europea". Rizzo è anche un residente del centro storico dove si tornerà al voto: "Nel mio programma farò attenzione alla cultura di Roma, alle botteghe di commercianti e artigiani". fanpage

Mov5Stelle : ?? Domani, 23 gennaio 2020, a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 si vota su Rousseau per: - Secondo turno votazio… - Linkiesta : L’1 marzo si terranno le elezioni suppletive per il seggio lasciato vacante da #Paolo Gentiloni. I democratici pens… - Cocco060477 : RT @potere_alpopolo: ?? Le parole di Elisabetta Canitano, candidata di Potere al Popolo per le #elezioni suppletive del I collegio di Roma h… -