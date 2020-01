Elezioni regionali in Emilia-Romagna, lo studio: “Il vero motivo della sconfitta di Lega e Salvini” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia-Romagna, i motivi della sconfitta di Lega e Salvini Le Elezioni regionali in Emilia-Romagna, con la vittoria del Pd e del governatore uscente Stefano Bonaccini, provocano scossoni e soprattutto chiedono riflessioni in seno alla Lega: anche PoliticalData, società di consulenza e analisi politica, ha provato in uno studio a ricostruire le cause della sconfitta di Lucia Borgonzoni, nonostante la spinta del leader leghista Matteo Salvini. Il risultato dello studio si discosta dalle prime ricostruzioni fatte a caldo da analisti e uomini di partito. Se per alcuni, infatti, la causa principale è stata l’eccessiva debolezza della Borgonzoni, totalmente oscurata in campagna elettorale dall’ingombrante ombra di Salvini, secondo PoliticalData le vere cause della debacle della Lega sono altrove. E hanno a che fare con una pianificazione politica che non ha ... tpi

matteosalvinimi : #Salvini: Fino a ieri la Lega, tra Emilia-Romagna e Calabria, aveva 9 consiglieri. Ora ne ha 19. Nelle ultime 9 ele… - matteosalvinimi : #Salvini: Su 9 elezioni regionali abbiamo vinto in 8 regioni. #radioanchio - fattoquotidiano : Elezioni regionali, Travaglio: “Salvini dall’8 agosto inanella solo scemenze. È un uomo in stato confusionale” -