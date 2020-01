Elezioni in Emilia Romagna: l'eterno ritorno del giorno del giudizio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ora che l'ennesimo giorno del giudizio è arrivato ed è passato, ed attendendo il prossimo, ecco qualche inutile riflessione sullo stato della commedia dell'arte che ogni giorno va in scena nella penisola dei tesoretti e delle illusioni. L'Emilia Romagna continuerà ad essere governata da un amministratore che non le ha nuociuto, e questo è già molto. Non prendete questa considerazione come sminuitiva dell'azione di Stefano Bonaccini. La regione è viva e vitale, ha tradizioni di civismo che molte (...) - Politica / Emilia Romagna, Pd, , Regionali, Elezioni regionali feedproxy.google

