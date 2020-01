Elezioni Emilia-Romagna, il leghista Fontana: “Disabili e centenari portati ai seggi per far vincere il Pd” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Elezioni Emilia-Romagna, Fontana: “Disabili ai seggi per far vincere il Pd” La vittoria di Stefano Bonaccini alle Elezioni regionali in Emilia-Romagna continua a far discutere: l’ultimo in ordine di tempo a sollevare un’aspra polemica nei confronti del neo governatore è Attilio Fontana, leghista e presidente della regione Lombardia, che ha accusato il Pd di aver portato disabili e centenari ai seggi per avere il loro voto. “Si è vista in tv gente di più di cento anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini – ha detto infatti Fontana in un’intervista a commento del voto in Emilia – una mobilitazione degna dei tempi andati per salvare quel che resta di un’idea che ormai è svanita, per l’ultima ancora di salvezza”. Il riferimento, chiarissimo, è al Pd che è risultato il primo partito nella regione, a discapito ... tpi

matteosalvinimi : #Salvini: Fino a ieri la Lega, tra Emilia-Romagna e Calabria, aveva 9 consiglieri. Ora ne ha 19. Nelle ultime 9 ele… - welikeduel : L'analisi del voto del Pojana di Andrea Pennacchi #propagandalive @Pennacchiiiii - MatteoRichetti : Vinte le elezioni in Emilia Romagna adesso è il momento di costruire e radicare @Azione_it in tutto il territorio n… -