Elettra Lamborghini Instagram, selfie allo specchio e scollatura profonda: «Che diva!» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Elettra Lamborghini, classe 1994, è una famosa cantante italiana. La bella Elettra prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai 1 dal 4 Febbraio e condotto da Amadeus. La canzone con cui gareggerà alla kermesse canora è intitolata Musica (e il resto scompare). In attesa di vederla sul palco dell’Ariston, i suoi sostenitori possono seguire le sue avventure social. Poche ore fa su Instagram Elettra Lamborghini si è scatta un selfie allo specchio decisamente interessante. La scollatura a cuore lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Il post ha letteralmente fatto impazzire i suoi numerosi ammiratori, i quali hanno lasciato una marea di like e commenti. Leggi anche –> Elettra Lamborghini Instagram: incidente sexy, il lato B troppo prosperoso non entra nella gonna! (FOTO) Elettra Lamborghini Instagram: selfie allo specchio e scollatura ... urbanpost

psicayn : ho appena visto elettra lamborghini, scoperei ???? - Kiara93xD : RT @Ri_Ghetto: Elettra Lamborghini ha come primo verso della sua canzone di Sanremo 'Elettra, Elettra Lamborghini' STO MALE SIAMO QUI PER T… - queenmarii1993 : Le mie pagelle ai testi dei big di #Sanremo2020 Achille Lauro 'me ne frego' 6 Alberto Urso 'il sole ad est' 5 Ana… -